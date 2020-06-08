Україну накриє спека до +35: синоптикиня дала прогноз на тиждень

Суспільство 15:37, 8.06.2020

Цього тижня по всій Україні домінуватиме спека. У більшості областей переважатиме суха та ясна погода.

Як повідомила в Facebook синоптикиня Наталка Діденко, вдень очікується +27…+32 градуси, а в середині тижня на Сході, у Центрі та на Півдні місцями +32…+35 градусів (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

В Україні буде сухо та спекотно

"Проте західна частина належатиме свіжішій повітряній масі, максимально +23…+28 градусів. Така відносна свіжість – через періодичні дощі з грозами, які зумовлюватиме атмосферний фронт", – зазначила вона.

Проте все ж в Україні переважаючою буде суха та спекотна повітряна маса. Вітер з південного сходу, помірний.

У Києві 9 червня буде сухо та спекотно, близько +30 градусів. Ввечері є ймовірність локального грозового дощу.

Надалі у столиці втримається така ж гаряча погода. Весь тиждень обіцяє бути сухим, найближчі дощі, окрім 9 червня, очікуються 14-15 червня.

"Тому не соромтеся величезних капелюхів, не забувайте брати з собою термальну і звичайну воду, занурюйте періодично по лікті руки у прохолодну воду", – порадила синоптикиня.

Facebook Наталки Діденко
Facebook Наталки Діденко

Як писав OBOZREVATEL, погода в Україні буде по-літньому спекотною в серпні 2020 року, температурний максимум складе +33 градуси.

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