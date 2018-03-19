"Червоний" рівень загрози: рятувальники попередили про різке погіршення погоди

У понеділок, 19 березня, в Україні очікується значне погіршення погоди - регіони накриють снігопади та хуртовини. На дорогах буде ожеледиця.

Найбільше негода вируватиме у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях - тут пройде сильний сніг, передає прес-служба ДСНС України.

"У Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях - мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, на півдні і сході країни пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий), місцями в центральних областях і Прикарпатті 3 (червоний), також ускладниться робота енергетичної, будівельної галузей і комунального господарства.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше з'явився прогноз погоди на початок тижня в Україні.