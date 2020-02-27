Головна Новини
27 лютого • оновлено в 12:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Україну накриє сніговий шторм: де чекати негоди

2.1т
Читати матеріал російською

На Лівобережжі України в п'ятницю, 28 лютого, очікується мокрий сніг та дощ. Опади також прогнозують в південній частині і на сході України.

Про це повідомила на своїй сторінці Facebook синоптикиня Наталія Діденко. Вона уточнила, що при цьому вже вдень циклон покине нашу територію, а опади потягнуться за ним на північний схід.

"Лише незначна волога ще втримається в східних областях і торкнеться Сумщини. Однак сильний вітер вдень втримається", – додала синоптик.

Україну накриє сніговий шторм: де чекати негоди

На решті території України буде переважати суха і сонячна погода.

"Однак вже вдень в п'ятницю з південного заходу підійде чергова порція опадів і на заході України очікується мокрий сніг, в Карпатах може бути сильніше. Отже, вдень без опадів буде на півночі і в більшості центральних областей, а також південь звільниться від вологих хмар", – повідомила Діденко.

Температура повітря в Україні протягом дня 28-го лютого буде коливатися в межах +3...+8 градусів, в західних областях буде холодніше, максимально тільки 0...+4 градуси.

"Київ завтра потрапить в зону, вільну від східних і західних опадів – очікується суха і навіть сонячна погода. Вітер західного напрямку, помірний. Температура повітря найближчої ночі 0...2 градуси морозу, завтра вдень в столиці близько +5 градусів", – зазначила синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна-2020 прийде в Україну з дощами і травневої температурою. Синоптики змінили прогноз.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги