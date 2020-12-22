Україну накриє снігопад, – синоптик

У середу, 23 грудня, в Україні очікується сніг, мокрий сніг і дощ. Опади найбільш вірогідні в західних і північних областях, на півдні і в центрі країни.

До східної частини України, а також в Дніпропетровську, Полтавську область, Запоріжжя та Крим атмосферні фронти не дійдуть, день пройде без істотних опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в Facebook.

"На заході очікується в середу вдень +3 +7 градусів, у східних областях ще морозно, протягом дня холодніше, -1-4 градуси (вночі на сході -5-9 градусів). У більшості областей України протягом дня середи потеплішає до -2 +2 градусів", – написала Діденко.

У Києві 23 грудня сніг перейде в мокрий сніг та, можливо, у дощ. Температура повітря в столиці вночі -1 -4 градусів, вдень потеплішає до нуля.

Погодна карта. Наталка Діденко в Facebook

В Україні очікується снігопад. Наталка Діденко в Facebook

Скріншот. Наталка Діденко в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в лютому 2021 року в Україні прогнозують два морозних періоди, а в останній декаді місяця істотно потеплішає.