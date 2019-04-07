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Україну накриє сильний вітер: синоптик уточнила прогноз погоди

3.1тЧитати матеріал російською

В Україні 7 квітня очікується тепла та вітряна погода на свято Благовіщення-2019.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що на більшій частині території країни буде сонячна погода.

"Але на Заході і місцями на півночі пройдуть дощі. У Києві неділя обіцяє бути з +15... +18 градусів, вітер розгуляється поривами, хмар може збільшитися, але без істотних опадів", – додала вона.

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Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, швидкість вітру буде 7-12 м/с. Уточнюється, що середня температура вдень буде +13 ... +18 градусів, на високогір'ї Карпат +6 ... +11, а на Закарпатті +16 ... +21.

Україну накриє сильний вітер: синоптик уточнила прогноз погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку нового тижня буде тепла погода з дощами. Вже до середини тижня майже всю територію країни накриють грози.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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