У середу, 11 березня в західних областях України оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. З попередженням виступили також у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Потенційно небезпечні погодні умови спрогнозували у Львівській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Чернівецькій та Вінницькій областях.

В Україні оголошено штормове попередження Скріншот

Вдень там прогнозують шквальний вітер до 15-20 м/с. Визначено перший (жовтий) рівень небезпеки.

У Карпатах збережеться значна ймовірність сходження снігових лавин.

За даними рятувальників, в середу в горах Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей буде значна сніголавинна небезпека. Прогнозують 3 рівень небезпеки.

На інших територіях очікується спокійна сприятлива погода.

Україну накриє шторм: у яких регіонах буде небезпечно ZIK

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували 11 березня теплу, але дощову і вітряну погоду.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!