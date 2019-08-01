Україну накриє різке похолодання: синоптик дала прогноз

У п'ятницю, 2 серпня, на території України прогнозується прохолодна погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, в більшості областей температура повітря складе +19 +25 градусів, на півночі і північному сході місцями +17 +22 градуси.

"Навіть на півдні посвіжішає, проте там ще буде, звичайно, тепліше, +25 +29 градусів", - додала вона.

Дощова погода 24 канал

Дощі пройдуть в західних областях і в північній частині України, а також у Вінницькій, Харківській і Одеській області. На решті території буде суха сонячна погода.

У Києві 2 серпня - сиро і свіжо, дощ, +20 +22 градуси. Температура води в Дніпрі +22 +23 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Укргідрометцентрі вже дали докладний прогноз погоди на серпень 2019 року в Україні. Також була представлена коротка кліматична характеристика останнього місяця цього літа.

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