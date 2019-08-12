Україну накриє потужний метеоудар: названа дата

Україну в перших числах вересня 2019 року накриє магнітна буря рівня G1.

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФИАН. Її пік очікується 1 вересня.

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи – слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати, на наземні системи – полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

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Метеозалежним людям також слід бути уважними. Може сильно розболітися голова, порушитися робота серцево-судинних захворювань, спостерігатися знесилення.

Нагадаємо, в коментарі OBOZREVATEL провідний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Всеволод Лозицький сказав: "Слід мати на увазі, що 2019, 2020 і частково 2021 роки – це роки мінімальної сонячної активності". З цієї причини потужні магнітні бурі в цей період не прогнозуються.

Магнітна буря вересень 2019 Прямий

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз астрологів щодо магнітних бур у серпні.

Лікар-невропатолог дав українцям поради, як уберегти здоров'я при метеоударі.

Медики також назвали небезпечні симптоми при магнітних бурях.

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