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Україну накриє потужна магнітна буря: як врятуватися

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На початку вересня Україну накриє потужна магнітна буря.

Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, буря очікується 1 вересня. Її сила остігнет першого рівня G1.

Лікарі радять у цей періот дотримуватися режиму сну, відмовитися від алкогольних напоїв, не переїдати, а також більше часу проводити на свіжому повітрі.

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Україну накриє потужний метеоудар: названа дата
Україну накриє потужна магнітна буря: як врятуватися

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз астрологів по магнітним бурям в серпні.

Лікар-невропатолог дав українцям поради, як уберегти здоров'я при метеоударі. Медики також назвали небезпечні симптоми при магнітних бурях.

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Україна
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