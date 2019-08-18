Україну накриє потужна магнітна буря: як врятуватися

На початку вересня Україну накриє потужна магнітна буря.
Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, буря очікується 1 вересня. Її сила остігнет першого рівня G1.
Лікарі радять у цей періот дотримуватися режиму сну, відмовитися від алкогольних напоїв, не переїдати, а також більше часу проводити на свіжому повітрі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз астрологів по магнітним бурям в серпні.
Лікар-невропатолог дав українцям поради, як уберегти здоров'я при метеоударі. Медики також назвали небезпечні симптоми при магнітних бурях.
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