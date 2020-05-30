Україну накриє потужна буря: оголошено жовтий рівень небезпеки

У суботу, 30 травня, в Україні значно погіршиться погода. У деяких регіонах очікуються сильні дощі з вітром.

Про це попереджає пресслужба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"30 травня вночі у східних, вдень у північних, Волинській, Рівненській областях пройдуть значні дощі. Рясні опади також прогнозуються 31 травня в західних областях", – йдеться в повідомленні.

Погода в Україні

Синоптики додали, що сьогодні, західних областях, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. 30 травня вдень у більшості районів Луганської та Донецької областей – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У неділю, 31 травня, в західних областях – сильні дощі (I рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, 30 травня – 1 червня через рясні дощі на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води на 0,1-0,5 м, але без негативних наслідків.

31 травня – 1 червня через дощі, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м. Рятувальники попередили, що місцями можливе затоплення заплав і сільськогосподарських угідь.

Карта погоди Укргідрометцентр

У ДСНС додали, що 30 травня, в результаті ускладнення погодних умов без світла залишилися 53 населених пунктів.

"Щодо ускладнення погодних умов в окремих областях 30 травня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 53 населених пункти у 2 областях, а саме: Донецька – 28 і Луганська – 25", – відмічено в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в суботу, 30 травня, буде дощовою і грозовий у всіх регіонах.

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