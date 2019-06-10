ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Україну накриє пекельна спека: синоптик дала прогноз

2.4тЧитати матеріал російською

У вівторок, 11 червня, на території України очікується спекотна погода, місцями пройдуть дощі.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, температура повітря вдень становитиме +30... +34 градуси, в західних областях +27... +31 градус.

Дощі з грозами можливі в західних областях, у північній частині та Вінницькій області. Локально очікуються під час грози сильні зливи і шквалисте посилення вітру, град.

Україну накриє пекельна спека: синоптик дала прогноз
Україну накриє пекельна спека: синоптик дала прогноз

На сході, півдні і в більшості центральних областей переважатиме суха повітряна маса.

У Києві вівторок буде спекотним, +30... +32 градуси, вдень можливий локальний дощ із грозою.

Спекотна погода

Спекотна погода

24 канал

За інформацією Діденко, до кінця тижня спека в Україні буде домінувати і навіть посилиться.

Новини
Погода в Україні: синоптик дала прогноз на початок літа

"За попередніми прогнозами, зітхнемо легше 16-17 червня, тобто, спека послабшає в найближчі неділю-понеділок", — додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у червні й липні прогнозується аномальна спека, температура повітря буде прогріватися вище 30 градусів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel