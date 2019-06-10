Україну накриє пекельна спека: синоптик дала прогноз

У вівторок, 11 червня, на території України очікується спекотна погода, місцями пройдуть дощі.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, температура повітря вдень становитиме +30... +34 градуси, в західних областях +27... +31 градус.
Дощі з грозами можливі в західних областях, у північній частині та Вінницькій області. Локально очікуються під час грози сильні зливи і шквалисте посилення вітру, град.
На сході, півдні і в більшості центральних областей переважатиме суха повітряна маса.
У Києві вівторок буде спекотним, +30... +32 градуси, вдень можливий локальний дощ із грозою.
Спекотна погода
24 канал
За інформацією Діденко, до кінця тижня спека в Україні буде домінувати і навіть посилиться.
"За попередніми прогнозами, зітхнемо легше 16-17 червня, тобто, спека послабшає в найближчі неділю-понеділок", — додала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у червні й липні прогнозується аномальна спека, температура повітря буде прогріватися вище 30 градусів.
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