Україну накриє негода: синоптикиня розповіла, де вдарять дощі

Через циклон Gizela, який лютує на півночі Європи, 12 березня в деяких регіонах України очікується дощова й вітряна погода.

Водночас стовпчики термометрів показуватимуть +11… +17 градусів. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Чи борщ не вдався, чи чоловік поличку не прибив у ванній кімнаті, чи ніготь із свіжим лаком обламався – важко сказати, але погода в зоні впливу цієї потужної циклонічності явно складна і мінлива", – жартівливо прокоментувала вона.

12 березня в Україні подекуди дощитиме

За її словами, негода охопить переважно північну частину та північний захід Європи, але Gizela своїми фронтами дотягнеться і до нас.

Тож у четвер в Україні пройдуть дощі – у східній частині та подекуди на заході. На решті території буде без значних опадів. Вітер у західних та північних областях – поривчастий, до сильного.

12 березня в Україні пройдуть дощі у східній частині та подекуди на Заході Facebook/Наталія Діденко

У Києві 12 березня теж буде рвучкий вітер, водночас без опадів і до +14 градусів.

А вже у вихідні в країні трохи похолодає, навіть до морозу.

"Тому поки що гріємося і готуємо на суботу-неділю теплі веселі шкарпетки", – закликала Діденко.

Циклон Gizela Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може призвести до подальшої серйозної посухи.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал