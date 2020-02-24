Україну накриє крижаний шторм: оголошено помаранчевий рівень небезпеки

В Україні в понеділок, 24 лютого, різко погіршиться погода. Синоптики оголосили II (помаранчевий) рівень небезпеки практично по всій країні.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Пов'язана негода з переміщенням активного циклону з заходу.

На сході країни очікуються сильні опади: сніг і мокрий сніг. Температура повітря досягне +4 градусів. У південних регіонах буде до +10, очікуються зливи. У центрі країни температура повітря досягне +5 градусів, буде сніг з дощем.

На заході України очікується до +6 градусів. Тут пройде сильний сніг та мокрий сніг.

"24 лютого в зв'язку з переміщенням активного циклону з заходу складні погодні умови: пориви вітру 17-22 м/с вночі на Правобережжі, вдень в Україні сильний вітер 25-28 м/с, вночі в західних, північних областях, вдень на Лівобережжі значні опади (II рівень небезпеки, помаранчевий). в Карпатах пориви вітру 25-30 м/с, вночі сильний вітер 40 м/с, сильна хуртовина, значний сніг, на дорогах ожеледиця, (II рівень небезпеки, помаранчевий)", – повідомили в ДСНС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через синоптичних змін в Україні навесні 2020 року можуть прийти нові снігопади.

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