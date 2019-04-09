Україну накриє дощовий фронт: синоптик дала прогноз

У середу, 10 квітня, більшу частину території України накриє дощовий фронт.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, тільки на сході країни опади малоймовірні.

Температура повітря втримається в межах +15 +20 градусів, в західних областях буде +8 +14 градусів.

У Києві в середу - локальні дощі. Вночі +8 +10, вдень +14 +16 градусів. Похолодає в столиці 11 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України в найближчі дні очікуються зміни погодних умов і опади.

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