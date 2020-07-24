Україну накриє атмосферний фронт: синоптикиня уточнила, чого чекати від погоди у вихідні

У вихідні, 25-26 липня, в Україні пануватиме атмосферний фронт північного циклону Anja, який утримає дощову погоду в західних областях.

Крім того, опади з грозами можуть зачепити й центрально-північні регіони. Таким прогнозом на найближчі дні поділилася на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, у суботу в більшості областей країни переважатиме суха погода, проте в західних, а також Вінницькій та Житомирській областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

До України насувається атмосферний фронт північного циклону Anja (Facebook Наталка Діденко)

У неділю, 26 липня, в західній частині України дощі можуть бути сильними, підкреслила Діденко.

Згідно з її прогнозом, температура вихідними очікується високою. Упродовж дня спостерігатиметься +25… +30 градусів, на півдні повітря прогріється до +27… +33. У неділю на заході стане свіжіше.

Карта погоди в Україні 25-26 липня (Facebook Наталка Діденко)

У Києві в суботу теж без значних опадів, щоправда, ввечері та вже у неділю, 26 липня, ймовірний дощ із грозою. Стовпчики термометрів у столиці показуватимуть +26… +29 градусів.

"Але все ж киньте в торбу парасолю та на вечір щось із довгим рукавом. Ну, й лицарські захисні обладунки від комарів", – жартівливо порадила Діденко.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталка Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, серпень 2020-го в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.