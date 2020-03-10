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10 березня • оновлено в 12:17
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Україну накриє атмосферний фронт: прогноз погоди на завтра

3.2т
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Погода в Україні завтра, 11 березня, очікується дощовою. Країну накриє атмосферний фронт, який принесе опади.

Сухо буде лише в південних регіонах України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Україну накриє атмосферний фронт

Україну накриє атмосферний фронт

Ілюстрація

"Вітер буде західний, поривчастим. Температура повітря на заході й півночі невисока, +8...+11 градусів, південь, схід і більшість центру порадіють теплому повітрю, +10...+15. У Києві середа буде дощовою, вітряною, свіжою, +9...+10", – зазначила синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL , березень-2020 на Україні буде аномально теплим і з опадами в межах норми.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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