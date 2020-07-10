Україну накриє антициклон Xabi: синоптики дали прогноз погоди на п'ятницю

Погода в Україні 10 липня буде сонячною і теплою. фото Pixabay.

Погода в Україні в п'ятницю, 10 липня, буде теплою без опадів. Її зумовить антициклон Xabi. При цьому в другій половині дня можуть піти дощі з грозами.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, вітер очікується південно-західний, на сході – північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі складе 10-15 тепла, на півдні +15+20. Днем на території країни прогнозується від 25 до 30 градусів.

У Києві в п'ятницю також сухо, вдень +26+28, вночі від 13 до 15 тепла.

Прогноз погоди на 10 липня. Укргідрометцентр

Синоптикиня Наталія Діденко попередила, що дощів з грозами варто очікувати в другій половині дня.

"П'ятниця в Україну прийде з антициклоном Xabi. Тому майже всюди очікується суха, вночі зоряна, вдень сонячна погода. Проте в другій половині дня в західних областях з'являться дощі з грозами", – зазначила вона.

Погоду в Україні зумовить антициклон Xabi. Telegram Наталії Діденко

Telegram Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вихідних синоптики прогнозують теплу і комфортну погоду, місцями з дощами.