Україну накриє антициклон: синоптик попередила про нюанси

В Україну 24-го березня прийде антициклон, який принесе багато сонця і невелике потепління.
Вдень температура повітря не підніметься вище +1 +5 градусів, при цьому може опуститися і до -1-3 градусів.
За словами Діденко, найближчої ночі варто очікувати погодних нюансів.
"Чорноморський циклон закине мокрого снігу і дощу на південь України. Опади дотягнуться до Дніпра, Донецька і Кропивницького. Але це - тільки вночі. Вдень циклон "з'їде" на Туреччину", - пише вона.
Синоптик зазначила, що в Києві на вихідних не буде опадів, але вночі варто чекати морозу.
"Кому треба в дорогу саме в нічні години, - дороги і тротуари можуть бути небезпечно слизькими. А вдень - насолоджуйтеся сухою погодою, приємними, хоча і маленькими "плюсами" і навіть пухнастим березневим сонцем", - додала Діденко.
Як повідомляв "Обозреватель", синоптики уточнили весняний прогноз погоди.
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