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Україну накриє антициклон: синоптик дала теплий прогноз

1.2тЧитати матеріал російською

У четвер, 18 квітня, антициклон Katharina принесе на територію України потепління.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, опади у вигляді дощів можливі лише в Одеській та західних областях.

Температура повітря вдень становитиме +11... +15 градусів, уночі +3... +6 градусів.

Україну накриє антициклон: синоптик дала теплий прогноз
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Україну накриє антициклон: синоптик дала теплий прогноз

У Києві 18 квітня без опадів і приблизно +12... +14 градусів. Надалі, за прогнозом Діденко, в столиці є ймовірність періодичних дощів, буде помірно тепло.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні погода в квітні буде теплою, але дощовою. За прогнозом синоптиків, весна не буде холоднішою за норму.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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