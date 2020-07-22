Україну накриє антициклон Albreht: якою буде погода
Четвер, 23 липня, в Україні буде переважно сухим, лише в західних областях пройдуть періодичні грозові дощі.
Таким прогнозом на своїй сторінці в Facebook поділилася пані синоптик Наталія Діденко. Суху погоду принесе антициклон Albreht.
А ось західні дощі призведе хвиля атмосферного фронту, яка вже практично пройшла нашу територію.
Температура повітря обіцяє і далі бути комфортною.
Протягом дня 23-го липня очікується +23...+29 градусів, на півдні до +25...+30 градусів.
У Києві буде комфортна погода – сонце, білі хмари, +23 градуси.
Ближче до вихідних потеплішає на 3-5 градусів, але збільшаться шанси на дощ із грозою.
За словами пані синоптика, найближчим часом грозові дощі пройдуть на заході, а на півночі можливі періодичні опади в кінці тижня. На півдні, сході та на більшості територій у центрі збережеться суха погода.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Укргідрометцентру, в Києві з середи, 22 липня, до п'ятниці, 24 липня, буде суха погода, проте трохи похолодає.