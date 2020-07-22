Україну накриє антициклон Albreht: якою буде погода

Четвер, 23 липня, в Україні буде переважно сухим, лише в західних областях пройдуть періодичні грозові дощі.

Таким прогнозом на своїй сторінці в Facebook поділилася пані синоптик Наталія Діденко. Суху погоду принесе антициклон Albreht.

А ось західні дощі призведе хвиля атмосферного фронту, яка вже практично пройшла нашу територію.

В Україну прийде антициклон Albreht (Facebook Наталії Діденко)

Температура повітря обіцяє і далі бути комфортною.

Протягом дня 23-го липня очікується +23...+29 градусів, на півдні до +25...+30 градусів.

У Києві буде комфортна погода – сонце, білі хмари, +23 градуси.

Ближче до вихідних потеплішає на 3-5 градусів, але збільшаться шанси на дощ із грозою.

За словами пані синоптика, найближчим часом грозові дощі пройдуть на заході, а на півночі можливі періодичні опади в кінці тижня. На півдні, сході та на більшості територій у центрі збережеться суха погода.

Прогноз погоди на 23 липня в Україні (Facebook Наталії Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Укргідрометцентру, в Києві з середи, 22 липня, до п'ятниці, 24 липня, буде суха погода, проте трохи похолодає.