Україну на вихідних накриє тепло до +32: з'явився свіжий прогноз

На території України у вихідні, 6-8 червня, буде тепла погода. Періодичні дощі прогнозують у західних областях, а у східних, південних та центральних температура підніметься до +30...+32.

Відповідний прогноз з'явився на сторінці "Українського гідрометцентру" у Facebook. Так, захід країни у наступні три доби, окрім періодичних дощів, чекають грози та пориви вітру до 15-20 м/с. Вночі очікується близько +12...+17 градусів, вдень +20...+26.

На решті території передбачається суха погода, тільки вдень 6 червня місцями пройде невеликий дощ, імовірна також гроза. Температура вночі очікується у межах +11...+16 градусів, вдень – близько +24...+29.

Україну на вихідних накриє тепло до +32. Ілюстрація

"7-8 червня у східних, південних та центральних областях місцями +30...+32", – йдеться у дописі.

У Києві вихідні будуть також сухими, лише 6 червня у другій половині дня можливий короткочасний дощ, вітер сильним не буде. Уночі очікується щонайменше +14...+16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +26...+28.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що у другій декаді червня в Україні встановиться літня спека. Денна температура повітря наприкінці місяця може досягати +34 градусів.