Україну на вихідні накриє дощами: синоптикиня назвала області, яким не пощастить

Погода в суботу, 26 вересня, у кількох областях України буде дощовою та вітряною. При цьому температура повітря очікується +19...+27 градусів.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко в Telegram. Зокрема, дощі накриють західні області, Одещину та Вінниччину. На решті території України субота буде сухою.

Температура повітря прогнозується +23...+27 градусів, у західних областях знизиться через дощі до +19...+23 градусів. При цьому переважатиме сильний штормовий південно-східний вітер.

У Києві в суботу буде сильний, до штормових поривів, вітер без дощу. Вдень очікується +25 градусів.

У неділю, 27 вересня, атмосферний фронт циклону Wicca принесе вже більше дощів. Опади пройдуть по всій території України – спочатку вночі дощитиме на Заході, потім впродовж дня дощі потягнуться далі через центральну частину, захоплять північ, місцями південь, а вночі дійдуть до східних областей.

Погода від Наталки Діденко / Telegram

Втримається 27 вересня в Україні сильний південно-східний вітер.

Температура повітря у неділю становитиме: на Заході – +14....+19 градусів, на півночі України та у Вінницькій області – максимально не вище за +18...+23 градусів, у більшості центральних областей – +22...+26 градусів, на сході – +23...+26 градусів, на півдні недільне повітря прогріється до +23...+26 градусів.

Погода від Наталки Діденко / Telegram

У неділю в столиці очікується дощ, сильний вітер і зниження температури повітря до +19...+20 градусів.

Погода від Наталки Діденко / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL: