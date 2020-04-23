В Україні на фоні геологічної посухи в найближчому майбутньому переважатиме антициклональна погода з великою кількістю безвітряних днів.

Зважаючи на це, якість повітря погіршуватися ще більше – спостерігатиметься задимленість, підвищення концентрації шкідливих викидів тощо. Такий невтішний прогноз дала географ-метеорологиня Віра Балабух, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, також українцям варто очікувати погіршення якості води. Оскільки в регіонах буде продовжувати зменшуватися "водність" річок. У північній частині країни збільшиться інтенсивність опадів. Водночас змінюватиметься рослинність.

Україну чекають засухи і пожежі

Крім цього, додає фахівчиня, кількість лісових пожеж в Україні тільки зростатиме. І загалом збільшуватиметься кількість екстремальних погодних проявів.

Водночас більш-менш позитивний сценарій, на думку не лише Балабух, а чи не всіх кліматологів, можливий лише за умови глобальних зусиль людства на шляху до зменшення кількості викидів парникових газів. Адже вчені переконані, що саме цей – "людський" – чинник у великій мірі зумовлює порушення природних температурних циклів на планеті.

"Ми всі з вами автори кліматичних змін. Але водночас ми не лише свідки, але й причина цих змін. А також потерпілі від них. І маємо це виправити. Ніхто, крім нас, цього зробити не зможе", – підсумувала Віра Балабух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологиня Балабух розповіла, що в квітні 2020 року в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.