Україну чекають температурні сюрпризи: синоптик розповів про погоду в жовтні

Другий місяць осені-2020 в Україні не стане винятком і продемонструє близьку до середніх багаторічних значень температуру. Але не виключені й погодні сюрпризи.

Таким прогнозом на жовтень поділився директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. Подробиці він розповів у коментарі "Сегодня".

За його словами, в більшій частині України в другій і третій декадах місяця у регіонах спостерігатиметься перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження.

Тоді як у південній частині країни і на Закарпатті нижче цієї позначки стовпчики термометрів опустяться тільки в першій декаді листопада.

"Середня місячна температура в жовтні і цьогоріч передбачається 7-12 градусів тепла, в горах – до 6-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, у Карпатах місцями 75-100 мм, що також у межах середніх багаторічних значень", – зазначив Кульбіда.

Однак, підкреслив синоптик, не виключені й погодні, насамперед температурні, сюрпризи. Адже, за інформацією Укргідрометцентру, в попередні роки в жовтні були зафіксовані аномальні відхилення від середніх температур в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптиків, перші заморозки і навіть сніг із дощем в Україні можна очікувати вже в кінці жовтня.