Україну чекають температурні сюрпризи: синоптик розповів про погоду в жовтні
Вона продемонструє близьку до середніх багаторічних значень температуру
Місячна кількість опадів очікується на рівні 30-65 мм, але в Карпатах місцями – до 100 мм
Водночас не виключено, що погода здивує аномальним похолоданням чи потеплінням
Другий місяць осені-2020 в Україні не стане винятком і продемонструє близьку до середніх багаторічних значень температуру. Але не виключені й погодні сюрпризи.
Таким прогнозом на жовтень поділився директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. Подробиці він розповів у коментарі "Сегодня".
За його словами, в більшій частині України в другій і третій декадах місяця у регіонах спостерігатиметься перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження.
Тоді як у південній частині країни і на Закарпатті нижче цієї позначки стовпчики термометрів опустяться тільки в першій декаді листопада.
"Середня місячна температура в жовтні і цьогоріч передбачається 7-12 градусів тепла, в горах – до 6-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, у Карпатах місцями 75-100 мм, що також у межах середніх багаторічних значень", – зазначив Кульбіда.
Однак, підкреслив синоптик, не виключені й погодні, насамперед температурні, сюрпризи. Адже, за інформацією Укргідрометцентру, в попередні роки в жовтні були зафіксовані аномальні відхилення від середніх температур в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптиків, перші заморозки і навіть сніг із дощем в Україні можна очікувати вже в кінці жовтня.