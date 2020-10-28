Україну чекають останні теплі дні: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди

Погода в Україні в четвер, 29 жовтня, буде сонячною і порівняно теплою. Водночас у деякі регіони повернуться помірні осінні опади.

Далі ж метеоситуація в країні поступового почне змінюватися до похолодання. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у четвер із районів Чорного моря на територію країни "зайдуть" два стрибки циклону, тому вдень у південній частині, центрі, на південному сході, у Приазов’ї, а ввечері і в західних областях очікуються дощі.

На решті території 29 жовтня буде без суттєвих опадів. Температура повітря вдень протримається на рівні +13… +19 градусів.

У Києві в четвер ще буде сухо, тепло та з туманами. Протягом дня передбачається до +13 градусів.

Діденко прогнозує, що кінець тижня – п'ятниця і вихідні – принесе в Україну похолодання та більше дощів. Опади з'являться і в столиці, температура повітря там знизиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко дала "м’який" прогноз погоди на зиму в Україні. За її словами, цієї пори року на українців чекають і відлиги, і крижані дощі.