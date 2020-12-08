Україну чекають нічні морози й дощі: синоптик дав свіжий прогноз

У найближчі декілька днів погода в Україні буде відрізнятися серйозним нічним похолоданням вночі та опадами у вигляді снігу й дощу.

А приблизно через тиждень у деяких регіонах прогнозують відлигу. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі "Апострофу".

Починаючи з середи і до п'ятниці, з 9 по 11 грудня, температура повітря триматиметься на рівні -9... -11 градусів уночі та -1... -3 удень. Місцями в цей період сніжитиме.

Трохи вище стовпчики термометрів піднімуться в четвер, 10 грудня, більшість східних, північних областей і центр накриють опади. У світлу пору доби там прогнозують -1... +1 градус, але вже з вечора та вночі температура знову впаде до -4... + 8.

Водночас у південній і західній частині України повітря прогріється до +4... +6, вночі очікується в межах 0... +4 градусів, на заході до -2.

За словами Горбаня, прийнятнішою погода буде на сході та півночі країни. Там опадів не передбачається, очікуються сонячні дні. В решті регіонів – дощі та сніг.

Невелике потепління прийде також 15 і 17 грудня, тоді частину території України теж накриють дощі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що погода в Україні на новорічно-різдвяні свята не порадує зимовою казкою. За його словами, напередодні Нового року-2021 варто чекати дощу й плюсової температури вдень.