Верховна Рада не підтримала програму уряду.

В умовах епідемії, війни, світової економічної кризи ми маємо нездатний уряд, неспроможну Верховну Раду, та найслабшого за всю історію України президента.

Профіт.

Куди це все нас заведе? Ну точно не до перемоги.

Українці мають на своїй шкірі зрозуміти, що:

голосування по приколу приводить до неприкольних наслідків

управління державою більш складний процес ніж їзда на ровері

Ннові обличчя, що прийшли на популізмі та брехні – м'яко кажучи, не хороші люди

швидких, миттєвих реформ не буває. Або вони системні та довгі, або це імітація

оцінювати політиків потрібно не через сюжети в пресі, а читаючи їх програми, вивчаючи політичні команди, аналізуючи їх дії та досягнення

ідеальних політиків не буває. Усім їм притаманні хороші та погані риси, успіхи та провали. Немає білого чи чорного. Ми маємо обирати політиків через їх дії на захист національних інтересів і давати червону картку коли вони нехтують останніми.

Україну чекають бурхливі, буремні події. Бажаю нам та нашим родинам пережити цей рік.

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