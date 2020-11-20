До 60 тисяч хворих на добу: лікар попередив про третю хвилю коронавірусу в Україні
"Якщо ця епідемія розвиватиметься за типом іспанського грипу, то через якийсь час нас чекає третя хвиля"
"Вакцинація від коронавірусу оптимістично звучить на телеканалах, але не зовсім оптимістично на практиці"
"Вдруге-втретє хворітиме дуже-дуже мало людей, особливо середньостатистичних"
Загалом Україна, незважаючи на погіршення динаміки захворюваності на коронавірус, тільки входить у другу і найпотужнішу хвилю епідемії, однак країну чекає ще "третя серія".
На тлі погіршення епідситуації також зростає кількість інфікованих серед молодих людей, а складності під час лікування тепер можуть виникати також у групи 35+.
Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповів головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький.
– Міністр Степанов каже, що молодь частіше почала хворіти на СOVID-19 із ускладненнями. На скільки це поширено?
– Вірус не мутує, він такий, як був раніше. Почала інфікуватися величезна кількість людей порівняно з тим, як було раніше. Через це збільшилась кількість хворих і серед молодих. Ризик важчих перебігів – це група 35+. Нема такого, що половина хворих старші, а решта молодші. Якщо вдень у нас 1600 госпіталізацій, звичайно, молодих буде більше, ніж коли госпіталізували 200-300.
На початку пандемії кількість пацієнтів була приблизно тисяча на Україну. Невелика частина потрапляла в стаціонари, серед них були і молоді люди. Виросла загальна кількість пацієнтів – зросла кількість молодих.
– Помічаю, що почали хворіти навіть ті, хто й ГРВІ рідко коли мав.
– Я так само шукав закономірність і бачу, що все-таки це пов’язано з метаболічним синдромом, тобто порушенням обміну речовин. А це – складний синдром, який включає багато підпунктів. Зокрема, це скачки цукру, надмір ваги і відповідно порушення обміну холестерину. Частина пацієнтів є сильними алергіками, мають алергічний риніт, атопічний дерматит, є астматиками.
Інколи люди умовно вважають себе здоровими. Просто не обстежуються. Нормальне обстеження – це не два-три показники, інколи воно може коштувати навіть із десяток тисяч гривень.
– А які загалом у вас прогнози? Чимало лікарів кажуть, що Україна тільки на початку епідемії.
– Зараз ми тільки розганяємось, хоча рахується, це ніби друга хвиля. Пік має десь настати в січні-лютому – тоді буде найбільше навантаження на тих, хто захворів і потрапив у стаціонар. Далі йтимемо до низу. Але якщо ця епідемія розвиватиметься за типом іспанського грипу, то через якийсь час буде третя хвиля, але вона вже буде найлегша.
Важко сказати, скільки хворих виявлятимемо в пік. Складний прогноз. Навіть нинішню статистку в 12 тисяч можна множити на 5.
– Навіть не на три?
– На п’ять. Не кожен третій потрапляє в стаціонар. Навіть не кожен десятий. Думаю, десь 32 тис. хворих на добу в нас є.
– З такими успіхами до літа в нас має бути колективний імунітет.
– Частина колективного імунітету, бо він настає тоді, коли перехворіє 60-70 відсотків. Після другої хвилі буде пауза, а потім – ще третя хвиля, найімовірніше. Вона буде менша, як я казав, але тоді перехворіє ще десь 20% населення.
– Вакцинація від коронавірусу допоможе з імунітетом?
– Це оптимістично звучить на телеканалах, але не зовсім оптимістично на практиці. Вакцину треба буде привезти, невідомо, скільки доз нам дадуть, і її маємо вколоти щонайменше двічі – перший раз і через 28 днів вдруге. Потім ще 14 днів чекати вироблення антитіл. Тобто формування імунітету займе в середньому півтора місяці.
Другий-третій раз хворітиме дуже-дуже мало людей, особливо середньостатистичних. За 8 місяців епідемії я не спостерігав масовості – 2-3 випадки. Інколи люди спекулюють на цьому, не маючи ні ПРЛ-тесту, ні знімка легень або ж стверджуючи, що перехворіли ще взимку 2019-го.
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