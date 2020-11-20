До 60 тисяч хворих на добу: лікар попередив про третю хвилю коронавірусу в Україні

Загалом Україна, незважаючи на погіршення динаміки захворюваності на коронавірус, тільки входить у другу і найпотужнішу хвилю епідемії, однак країну чекає ще "третя серія".

На тлі погіршення епідситуації також зростає кількість інфікованих серед молодих людей, а складності під час лікування тепер можуть виникати також у групи 35+.

Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповів головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький.

– Міністр Степанов каже, що молодь частіше почала хворіти на СOVID-19 із ускладненнями. На скільки це поширено?

– Вірус не мутує, він такий, як був раніше. Почала інфікуватися величезна кількість людей порівняно з тим, як було раніше. Через це збільшилась кількість хворих і серед молодих. Ризик важчих перебігів – це група 35+. Нема такого, що половина хворих старші, а решта молодші. Якщо вдень у нас 1600 госпіталізацій, звичайно, молодих буде більше, ніж коли госпіталізували 200-300.

На початку пандемії кількість пацієнтів була приблизно тисяча на Україну. Невелика частина потрапляла в стаціонари, серед них були і молоді люди. Виросла загальна кількість пацієнтів – зросла кількість молодих.

– Помічаю, що почали хворіти навіть ті, хто й ГРВІ рідко коли мав.

– Я так само шукав закономірність і бачу, що все-таки це пов’язано з метаболічним синдромом, тобто порушенням обміну речовин. А це – складний синдром, який включає багато підпунктів. Зокрема, це скачки цукру, надмір ваги і відповідно порушення обміну холестерину. Частина пацієнтів є сильними алергіками, мають алергічний риніт, атопічний дерматит, є астматиками.

Інколи люди умовно вважають себе здоровими. Просто не обстежуються. Нормальне обстеження – це не два-три показники, інколи воно може коштувати навіть із десяток тисяч гривень.

– А які загалом у вас прогнози? Чимало лікарів кажуть, що Україна тільки на початку епідемії.

– Зараз ми тільки розганяємось, хоча рахується, це ніби друга хвиля. Пік має десь настати в січні-лютому – тоді буде найбільше навантаження на тих, хто захворів і потрапив у стаціонар. Далі йтимемо до низу. Але якщо ця епідемія розвиватиметься за типом іспанського грипу, то через якийсь час буде третя хвиля, але вона вже буде найлегша.

Важко сказати, скільки хворих виявлятимемо в пік. Складний прогноз. Навіть нинішню статистку в 12 тисяч можна множити на 5.

– Навіть не на три?

– На п’ять. Не кожен третій потрапляє в стаціонар. Навіть не кожен десятий. Думаю, десь 32 тис. хворих на добу в нас є.

– З такими успіхами до літа в нас має бути колективний імунітет.

– Частина колективного імунітету, бо він настає тоді, коли перехворіє 60-70 відсотків. Після другої хвилі буде пауза, а потім – ще третя хвиля, найімовірніше. Вона буде менша, як я казав, але тоді перехворіє ще десь 20% населення.

– Вакцинація від коронавірусу допоможе з імунітетом?

– Це оптимістично звучить на телеканалах, але не зовсім оптимістично на практиці. Вакцину треба буде привезти, невідомо, скільки доз нам дадуть, і її маємо вколоти щонайменше двічі – перший раз і через 28 днів вдруге. Потім ще 14 днів чекати вироблення антитіл. Тобто формування імунітету займе в середньому півтора місяці.

Другий-третій раз хворітиме дуже-дуже мало людей, особливо середньостатистичних. За 8 місяців епідемії я не спостерігав масовості – 2-3 випадки. Інколи люди спекулюють на цьому, не маючи ні ПРЛ-тесту, ні знімка легень або ж стверджуючи, що перехворіли ще взимку 2019-го.

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