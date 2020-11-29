COVID19. Україна. "Зима близенько".

Чергове несильно похолодання 29.11.-01.12.2020 принесе активізацію епідпроцесу в наслідок пересушеного повітря і зниження вентиляції в приміщеннях з центральним опаленням, що формують "ядерцеву" фазу інфекційного аерозолю.

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Поэтому в середине следующей недели можно ожидать очередной скачок заболеваемости (>23.000 и пик летальных случаев за >300).

Кроме того следует отметить, что нарастает явление гиподиагностики заболеваемости (оценочно уже >50% случаев) чему есть ряд причин:

- нарастающая недееспособность системы здравоохранения на всех уровнях (несоответствие реальной способности регистрировать случаи их фактическому количеству);

- необращение пациентов способных пребывать дома за медицинской помощью со всеми стадиями и степенями тяжести COVID19 (пациенты понимают, что семейный врач домой не придет, скорая будет ехать 5 часов, в стационаре положат в коридор, на койку без кислорода);

- невыставление COVID19 посмертно по просьбе родственников в связи с безумными мероприятиями в отношении трупов (пламенный привет автору "социальноого дистанцирования на кладбище", попавшему без медицинского образования "экспертом" при супрун в директорат громадського здоровья Минздрава с одесского базара "7 километр ", г-ну Паламарчуку).

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Краткие выводы:

1. Что делать я писал - никто не читает.

2. Поставьте дома под батарею ведро с водой, а лучше два. Больше готовьте дома.

3. После отправки ляшка с глазами ср*щей собаки в СИЗО мотивированность персонала в ЦОВВ и ДМ в сфере здравоохранения возрастет, что позитивно скажется на борьбе с эпидемией.

4. До 07 декабря fuckdown ожидать не стоит.

5. Отказ от плановой стационарной помощи всем категориям пациентов внесет дополнительный вклад в избыточную смертность, по итогам 2 полугодия 2020 которая составит >+20% среднемноголетней.

6. Суммарные человеческие потери для Украины от пандемии (по итогам 2020-2021 годов) могут превысить 1,2 млн человек.