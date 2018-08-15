Україну чекає потужний метеоудар: коли чекати і як "вижити"

Землю з 16 по 21 серпня накриють сильні магнітні бурі.

Про це розповів "Укрінформу" лікар-фітотерапевт, дієтолог, автор книг із питань здорового способу життя Борис Скачко, зазначивши, що в період магнітних бур слід вести особливий спосіб життя.

"Потрібно помірно рухатися. Не те щоб просто лягти і лежати. Активність слід знизити, але не до постільного режиму. Коли людина веде помірно активний спосіб життя, їй легко пережити магнітні коливання", - наголосив Скачко.

"Дуже активним людям обов'язково варто знизити свій темп життя. Гіпертонікам у ці дні слід виключити вживання чаю і кави, які впливають на артеріальний тиск. Але, якщо у гіпотоніка від цих напоїв підвищується тиск - це дуже погано. Кава підвищує тиск тільки при початковій слабкості серцевого м'яза. Якщо гіпотонік випив чашку кави і у нього підвищився тиск, це може свідчити про погану роботу серця. Людина просто використовувала можливості серця. Вона отримала енергію, але дуже дорогою ціною - змусила серце швидше працювати", - пояснив він.

Скачко зазначив, що проблеми можуть виникнути не тільки у гіпертоніків і гіпотоніків, а й у активних здорових людей. У дні магнітних бур також необхідно приділити увагу режиму харчування.

"У жодному разі не можна голодувати. Голод - це канібалізм, поїдання самого себе. Потрібен обов'язковий режим харчування з урахуванням того, що серце і судини будуть працювати більш напружено. Харчуватися потрібно по десятому кардіологічному столу - це приймати їжу 7-8 разів на день. Включаються перекуси кожні 1,5-2 години, перед сном також потрібно перекусити", - розповів він, порадивши в цей період виключити м'ясо з раціону і замінити його рибою, яйцями, кисломолочними продуктами.

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