Україну чекає мінлива погода: синоптики розповіли, чи припиняться дощі

У вівторок, 30 червня, на території більшості областей України йтимуть дощі, проте у середу, 1 липня, очікується переважно суха погода.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Так, 30 червня більшу частину областей накриють дощі. Вони очікуються на заході, півночі та у центрі України. Вночі там буде близько +14...+18 градусів тепла, а вдень +23...+30.

Водночас на сході і півдні буде сухо. Мова про Луганську, Донецьку, Харківську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Одеську області та Крим. Вночі там очікується +16...+21 градус, а вдень потепліє до +27...+32.

Погода в Україні Скріншот/Укргідрометцентр

У середу, 1 липня, на території більшості областей України буде сухо. Дощі очікуються на сході – на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Вночі температура коливатиметься від +12 до +21, а вдень від +25 до +32. Прохолодніше буде на заході.

Погода в Україні Скріншот/Укргідрометцентр

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