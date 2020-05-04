Україну чекає друга хвиля COVID-19: озвучено невтішний прогноз
Протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років в Україні може виникнути друга хвиля захворюваності на коронавірус.
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Такий прогноз щодо розвитку пандемії зробили фахівці світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку. Про це йдеться на сайті організації.
Зазначається, що до третьої декади травня 2020-го найімовірнішим буде наростання пандемії зі змінним характером. Це пояснюється найгіршим у Європі дотриманням режиму карантину, найнижчим відсотком проведених тестів на COVID-19, найвищим відсотком інфікованих лікарів та деякими іншими несприятливими факторами.
Водночас пік коронавірусу в нашій країні нібито припаде на 21 травня, коли кількість заражених зросте до 13 964. Хоча варто зауважити, що вже на сьогодні, 4 травня, Україна перетнула позначку у 12 331 хворий.
Далі ж прогнозують повільне згасання захворюваності, зокрема, протягом найтеплішої пори року в Україні – з кінця травня до кінця серпня.
"Однак протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років не виключена поява другої хвилі пандемії", – констатують фахівці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що якщо українці дотримуватимуться карантину, то пік коронавірусу в нашій країні не настане.