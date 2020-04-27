Україну чекає друга хвиля COVID-19? Імунолог дав невтішний прогноз

Процедура відновлення економіки та скасування карантину в Україні та світі буде пришвидшеною, оскільки фахівці працюють над вакциною, яка повинна захистити людей від коронавірусу. Втім, друга хвиля COVID-19 цілком можлива.

Про це розповів відомий лікар-інфекціоніст, імунолог Ігор Марков, передає "Апостроф". За його словами, на сьогодні Україна рухається більш пологим шляхом розвитку пандемії, на відміну від США та Іспанії.

"Я думаю, що Україна добереться до її кінця, як і всі інші країни. Я оцінював її тривалість, щонайбільше до 12 тижнів, тобто поступово до середини літа все повинно запрацювати, якщо не буде другої хвилі", – пояснив він.

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З огляду на місто Харбін у КНР, куди повернулася велика група китайців із Росії та привезла свіжий вірус, друга хвиля COVID-19 цілком імовірна. Коронавірус поводиться інакше, ніж вірус грипу, який має сезонний характер.

"COVID-19, на жаль, не має сезонності. Вона може тліти й давати нові спалахи і хвилі протягом цілого року. Якщо в країнах, які пережили першу хвилю, трапиться і друга, то, безумовно, те ж саме чекає і Україну", – зазначив медик.

На думку Маркова, карантинні обмеження призвели до критичного стану економіки, тому вирішення проблеми – у винайденні вакцини.

"Зараз економіка всього світу перебуває на такому дні, що її треба оживляти. Глобально проблема може бути вирішена після введення вакцинації. Думаю, це трапиться найближчим часом, тому що процедура повинна бути пришвидшена. Під час свинячого грипу 2008 року вакцина з'явилася за два місяці після початку епідемії", – резюмував Марков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, низка країн світу, в яких спостерігається позитивна динаміка пандемії коронавірусу, вирішила зняти карантинні обмеження й поступово повернутися в звичний режим.