Україну чекають аномальна спека, шквали, посухи та смерчі. Докладний прогноз

Глобальне потепління, яке почалося в останні десятиріччя, і далі провокуватиме природні катаклізми у світі: посухи, аномальну спеку, шквали та урагани.

Україна не виняток. Різкі температурні коливання, аномальне тепло взимку й холод влітку, смерчі, безводдя та підтоплення, зливи та шквали – це те, з чим країна житиме найближчі роки. Синоптики кажуть, що такий природний устрій уже не змінити, проте не варто панікувати, бо до змін можна підлаштуватися.

Яка погода чекатиме українців та як призвичаїтися до нових умов – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Шквали та гради стануть локальними

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, в регіоні, до якого належить і Україна, – один із найвищих темпів зростання температури у світі за останні 30 років. Торік ці показники збільшувалися в 3,5 рази швидше, ніж у середньому по планеті. Це призвело до зміни тривалості сезонів – холодний період і зима стали значно коротшими й теплішими, а теплий період та літо – більш тривалими та спекотними. Окрім того, влітку значно побільшало спекотних днів.

Змінився й режим опадів: узимку за високих температур все частіше випадає дощ, а не сніг, а влітку це призводить до утворення потужних конвективних хмар. Як результат – сильні зливи, град, шквали, а останнім часом почастішали й смерчі.

"Зливи стали локальними, через що в одному місті за кілька годин випадає норма опадів за місяць чи два, а поряд дощу взагалі може не бути. Такі погодні тенденції попередніх років у майбутньому тільки посиляться. В Арктиці почали танути льодовики, про що свідчать недавні +33 в Якутії. Якщо раніше дія циклонів або антициклонів тривала тиждень, то тепер може триматися й до місяця. Наприклад, влітку 2010 року потужний антициклон в Україні зберігався 56 днів: на сході та в центрі було +42, а на Тернопільщині – лише +15", – розповіла в коментарі OBOZREVATEL відома українська метеорологиня Віра Балабух.

Аномальна спека nsn.fm

Якщо за останні 10-15 років температура на всіх континентах зросла на 0,4-0,6 градуса, то на території України цей показник становить 1-2 градуси. Останнього року такі жорсткі тенденції тільки посилилися, додає Михайло Яцюк, заступник директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України.

За його словами, зміни клімату лише збільшуватимуть негативні прояви погодних умов.

"Велика кількість опадів призводитиме до формування паводків, а зростання швидкості вітру нестиме руйнівну силу. От цього року Європу охопила посуха, через що в багатьох країнах Центральної та Східної Європи виникли проблеми з водою. Україна теж належить до цього переліку. Зараз у нас період маловоддя, особливо в південних регіонах країни, де нині переважають ґрунтові та метеорологічні посухи", – пояснив він OBOZREVATEL.

Люди мають звикнути до природних катаклізмів

Українські синоптики та вчені стверджують, що оскільки людству не вдасться уникнути нових природних змін, то слід призвичаїтися до нових умов життя й переспрямувати економіку.

"Треба не лякатися, а зрозуміти, що це природа, є природні явища, від яких ми нікуди не дінемося. Людям слід адаптуватись і бути готовими будь-якої хвилини розв'язувати проблеми, а держава має навчитися керувати ризиками виникнення техногенних загроз, адаптувати господарство та свій територіальний устрій до посух і паводків. Наприклад, якщо раніше підтоплення руйнували карпатський регіон, то тепер вони руйнують південні регіони й південно-східні. Температура зростає такими темпами, що невдовзі відчуємо зростання кліматичного водного балансу, дефіцит місцевого стоку та водних ресурсів. Поки що нам вдається регулювати це через спад економіки та перекидання стоку в регіони, які не забезпечені водою", – нагадав Яцюк.

Українська кліматологиня Світлана Бойченко погоджується, що негативні наслідки екстремальних погодних явищ можна навчитися мінімізувати. Це дасть змогу вберегтися від руйнацій, зокрема й через смерчі, які все частіше виникають в Україні. Для цього держава має створити мережу оперативного попередження.

"Смерчі найчастіше пов'язані з орографією місцевості, яка сприяє завихренню повітряних мас. Проблема в тому, що їх неможливо передбачити заздалегідь. Тому в Україні має існувати система оперативного попередження. Це коли синоптики на місцях відстежуватимуть такі процеси й даватимуть оперативні прогнози, щоб у крайньому разі люди змогли сховатися й хоча б частково зберегти своє майно", – додала вона в ефірі ObozTV.