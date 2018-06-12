Україну будуть "полоскати" грози: прогноз до кінця тижня

До кінця тижня в Україні очікуються грози зі зливами, які за кілька днів пройдуть із заходу на схід країни.

Так, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вже у вівторок, 12 червня, грозовий фронт поширитися практично по всій Україні.

Сухо буде лише на сході південно-східних регіонів країни, а також на півдні країни і в Криму. Повітря прогріється в середньому до + 24-28 градусів.

У середу, 13 червня, антициклон буде утримувати просування циклону далі на схід України, залишивши його в колишніх межах.

Але температура повітря в центрі, на півдні та сході України підвищиться, місцями до +32.

При цьому на заході країни буде деяке зниження температури до +24 градусів.

У четвер, 14 червня, в північні області повернеться суха погода, а опади затримаються на решті території України.

Температура повітря в цілому по Україні буде складати до + 24-27 градусів, на сході і півдні країни все також жарко, до +32.

У п'ятницю, 15 червня, від впливу циклону звільняться центр і північ України. А ось на схід і південь країни прийдуть грозові дощі. Також вони залишаться і в західних областях країни.

Температура повітря буде на рівні + 24-27 градусів.

У суботу, 16 червня, дощі відступлять з більшості регіонів України. Дощитиме буде лише на заході країни і місцями в Одеській області.

Температура повітря опуститься на пару градусів і становитиме в цілому по Україні до + 24-28 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в червні 2018 року середня місячна температура повітря становитиме +18 +22, що на 1-1,5 градуса вище середніх багаторічних значень.