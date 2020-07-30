Україну 31 липня поділять на чотири карантинні зони: що кажуть у МОЗ
31 липня територію України розподілять на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони
Відкриття дитячих таборів із 1 серпня буде можливе тільки в "зеленій" і "жовтій" зонах
Раніше Кабмін сформулював критерії визначення чотирьох рівнів епідемнебезпеки
Стало відомо дату поділу України на чотири зони.
У п'ятницю, 31 липня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проведе засідання, на якому розподілить регіони України на чотири зони, спираючись на епідемічну ситуацію.
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Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, територію країни розподілять на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.
"Завтра ми ініціюємо засідання комісії з ТЕБ та НС, щоб затвердити розподіл на зони по всій країні", – зазначив він.
За словами глави МОЗ, відкриття дитячих таборів з 1 серпня, згідно з новою постановою про карантин, можливе тільки в "зеленій" і "жовтій" зонах.
"Перевірка і відкриття дитячих таборів перебуває в компетенції органів місцевої влади, ДСНС і Держпродспоживслужби. Питання контролю роботи таборів покладено на територіальні органи виконавчої влади, зокрема Держпродспоживслужбу. Але вони можуть відкриватися тільки в регіонах "зеленої" і "жовтої" зон", – підкреслив Степанов.
Критерії розподілу на зони
Кабінет міністрів визначив критерії визначення чотирьох рівнів епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.
"Небезпечним" регіоном уважатиметься той, в якому буде зафіксовано хоч одну з таких ознак:
завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів COVID-19, становить понад 50%;
середня кількість ПЛР та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів;
коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;
показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.
Регіон буде "жовтим" у разі завантаженості більш ніж 50% кількості ліжок, і "червоним" у разі завантаженості понад 75% місць у лікарнях.
На рівні адміністративно-територіальних одиниць регіону/району або міста обласного значення рівень епідемічної небезпеки розраховується Міністерством охорони здоров'я з урахуванням частки окремої одиниці в перевищення кожного окремого показника на рівні регіону:
"зелений" – до 5%;
"жовтий" – від 5 до 20%;
"помаранчевий" – від 20 до 50%;
"червоний" – більш ніж 50%;
Для розрахунку такої частки використовуються показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування COVID-19 і динаміки зростання випадків інфікування COVID-19.
Регіон буде "зеленим", якщо в ньому щонайменше три останні дні будуть відсутні всі ознаки широкого поширення коронавірусу.
Як писав OBOZREVATEL, Кабмін продовжив на всій території країни дію адаптивного карантину до 31 серпня. Постанова набуде чинності з 1 серпня.