Україну 20 грудня накриє магнітна буря: як захиститися
У неділю, 20 грудня, на Землі очікується магнітна буря, вплив якої буде відчутним і в Україні.
Згідно з прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, буря триватиме три дні – до 22 грудня включно.
Активність магнітного сплеску буде невисокою: за класифікацією астрономів, вона майже доходить до рівня G1 (слабка буря). Але навіть таке незначне коливання магнітосфери може негативно вплинути на самопочуття людей.
У групі ризику – діти, вагітні жінки, метеочутливі, літні люди, гіпертоніки, гіпотоніки, люди з хворобами серця та іншими хронічними захворюваннями.
У дні магнітних бур у цих категорій людей може погіршитися самопочуття, виникнути головний біль, аритмія і скачки тиску.
Як захиститися від впливу магнітної бурі
Відмовитися від вживання алкоголю, кави.
Уникати стресових ситуацій.
Носити з собою ліки.
Намагатися правильно харчуватися, виключити з раціону жирну, гостру і солону їжу.
Випивати не менше двох літрів рідини на день.
Спати не менше 8 годин на добу, бувати на свіжому повітрі.
Робити дихальну гімнастику.
Зазначимо, раніше астрономи прогнозували на зазначені дати більш потужну магнітну бурю рівня G1.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17-25 грудня в небі над Україною пролетить метеорний потік Урсиди. Його пік припаде на час найдовших ночей у році.