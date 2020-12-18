Україну 20 грудня накриє магнітна буря: як захиститися

У неділю, 20 грудня, на Землі очікується магнітна буря, вплив якої буде відчутним і в Україні.

Згідно з прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, буря триватиме три дні – до 22 грудня включно.

Активність магнітного сплеску буде невисокою: за класифікацією астрономів, вона майже доходить до рівня G1 (слабка буря). Але навіть таке незначне коливання магнітосфери може негативно вплинути на самопочуття людей.

У групі ризику – діти, вагітні жінки, метеочутливі, літні люди, гіпертоніки, гіпотоніки, люди з хворобами серця та іншими хронічними захворюваннями.

У дні магнітних бур у цих категорій людей може погіршитися самопочуття, виникнути головний біль, аритмія і скачки тиску.

У дні магнітних бур у багатьох людей може погіршитися самопочуття tesis.lebedev.ru

Як захиститися від впливу магнітної бурі

Відмовитися від вживання алкоголю, кави.

Уникати стресових ситуацій.

Носити з собою ліки.

Намагатися правильно харчуватися, виключити з раціону жирну, гостру і солону їжу.

Випивати не менше двох літрів рідини на день.

Спати не менше 8 годин на добу, бувати на свіжому повітрі.

Робити дихальну гімнастику.

Зазначимо, раніше астрономи прогнозували на зазначені дати більш потужну магнітну бурю рівня G1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17-25 грудня в небі над Україною пролетить метеорний потік Урсиди. Його пік припаде на час найдовших ночей у році.