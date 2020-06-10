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10 червня • оновлено в 23:06
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Україну 11 червня накриє спекотна погода: де буде сухо, а де – випадуть дощі

1.9т
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У четвер, 11 червня, на території більшості областей України очікується суха, сонячна погода, проте західні, а ще частину центральних регіонів, Крим накриють дощі з грозами. Водночас усюди буде тепло, часом – навіть спекотно.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. У Києві у цей день буде суха, сонячна погода, температура коливатиметься у межах +31...+33 градусів.

Так, дощі з грозами очікуються у західних, частині центральних областей. Зокрема, мова про Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Волинську, Рівненську, Чернівецьку, Хмельницьку, Вінницьку та Житомирську. Втім, удень там буде тепло – від +25 і до +33 градусів.

Україну 11 червня накриє спекотна погода. Ілюстрація

Україну 11 червня накриє спекотна погода. Ілюстрація

Також дощі із грозами накриють і Крим. Проте там буде ще тепліше – близько +31...+33.

На території решти областей України буде сухо та сонячно. Вдень температури там коливатимуться у межах +30...+35 градусів.

Погода в Україні 11 червня

Погода в Україні 11 червня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, завідувачка відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова розповіла, що погода в Україні влітку 2020 року буде нестійкою. У першій половині червня температура повітря очікується вище норми, потім прийде похолодання і дощі.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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