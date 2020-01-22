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22 січня • оновлено в 16:33
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/ Суспільство

Українцю скасували смертний вирок у Малайзії

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Українцю Роману Золотарьову, засудженому до смертної кари в Малайзії, скасували вирок.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, ексучасник шоу "Х-фактор" Золотарьов виїхав з України до Бразилії на заробітки, проте був змушений повернутися через скасування домовленості з роботодавцем.

По дорозі назад він на прохання незнайомих людей погодився доправити в Лаос валізу з речами, попередньо переконавшись, що там дійсно були тільки речі.

Українцю Роману Золотарьову скасували смертний вирок у Малайзії

Українцю Роману Золотарьову скасували смертний вирок у Малайзії

Facebook/Людмила Денісова

Однак під час пересадки в міжнародному аеропорту міста Куала-Лумпур Золотарьова затримали митні органи Малайзії. З'ясувалося, що в речах згодом виявили наркотики.

29 березня 2019 року Вищий суд міста Шах-Алам засудив його до смертної кари через повішення.

"Були проведені телефонні розмови з консулом Посольства України в Малайзії, підготовлені листи і звернення до відповідних правозахисних інституцій Малайзії. Я також особисто зверталася до голови комісії Малайзії з прав людини Тану Шрі Разалі Біну Ісмалілу з проханням сприяти звільненню українця. Саме завдяки спільним зусиллями Офісу омбудсмена та українських дипломатів смертний вирок Роману Золотарьову був скасований", – написала Денісова.

Наразі Золотарьов уже повернувся в Україну і зустрівся зі своєю сім'єю.

Українцю скасували смертний вирок у Малайзії

Facebook/Людмила Денісова

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Таїланду збирається ввести смертну кару для туристів, які робитимуть селфі з літаками, що летять над пляжем Май Кхао.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Людмила Денисова
Місце
Україна
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Я думал опять пороха будут пиарить..
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы уже в Бразилию на заработки прутся, это днище :-D
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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