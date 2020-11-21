Українцю довелось продати машину для порятунку хворих на COVID-19 батьків

Михайло Безпалий із міста Суми заліз у величезні борги, щоб вилікувати батьків від коронавірусу (COVID-19).

Як пише "ВВС Україна", в день на лікування йшло по 2 тисячі гривень, врешті чоловікові довелося продати машину.

"Тато захворів на початку жовтня. Довго не могли збити температуру. КТ виявило понад 60% ураження легень, він не міг дихати. Потім захворіла мама, втратила свідомість на вулиці", – розповів Безпалий.

Батьки Михайла Безпалого захворіли на COVID-19 bbc.com

Батько Михайла опинився у лікарні, стан мами був легший – її залишили лікувати вдома.

"У лікарні батьку одразу дали кисень. Якби почекали ще трохи, не знаю, що б із ним було далі", – згадує чоловік.

Із того дня у нього почався щоденний об'їзд аптек Сум. У лікарні давали нові списки ліків, і син по всьому місту шукав їх для батька.

Такі списки ліків Безпалий отримував щодня bbc.com

"Безкоштовного не було нічого. Купувати доводилося все – від крапельниць і фізрозчинів до антибіотиків. В день йшло по 2000 гривень. Але я цих грошей тоді не рахував і про гроші тоді не думав. Просто хотів зробити все, щоб батьки вижили", – зазначив Михайло.

За його словами, всі гроші, які були вдома, пішли на лікування, далі брав у борг, просив про матеріальну допомогу на роботі.

"Врешті продав свою машину, розрахувався з боргами. Чув, скільки виділяють грошей на ковідних пацієнтів, де ті гроші? Я все купував сам", – наголосив чоловік.

Зараз його тата вже виписали з лікарні, але йому все ще важко дихати.

Понад 35 тисяч гривень витратив на лікування і реабілітацію після COVID-19 у Києві громадський активіст і голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він хворів місяць, з яких 18 днів провів у лікарні.

ПЛР-тести, антибіотики, препарати від згущення крові були коштом медзакладу. Решту ліків – вітаміни, пробіотики, препарати для підтримки серця і зниження тиску Попенко купував самостійно.

За законом, якщо хворий з COVID-19 потрапив до лікарні, в якій надається медична допомога пацієнтам з коронавірусом, повністю покривати це лікування має держава. Йдеться про так званий "ковідний пакет" з фонду боротьби з COVID-19, який іще навесні сформувала Верховна Рада і на який виділили 66 млрд гривень.

Якщо у пацієнтів вимагають гроші за те, що оплачено з бюджету, у Національній службі здоров'я України радять писати офіційну скаргу. Як це зробити правильно, можна дізнатися за безоплатним номером контакт-центру 16-77.

У лікарні Сум, де лікували Безпалого, відмовилися коментувати те, що пацієнту довелося купувати повністю все – від антибіотиків до крапельниць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нацслужбі здоров'я заявили про брак 5,6 млрд грн лікарням для пацієнтів із COVID-19.