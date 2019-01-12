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Олена Воронянська
Олена Воронянська
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Почему вы считаете, что в других странах все только лучшее?

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Разбирала сумку после поездки. Было досадно, что некоторые вещи провозили напрасно, но с другой стороны и радостно, что не понадобились. Сейчас объясню, почему.

Несколько лет назад случайно попали с мужем в промотур в Батуми-Кобулети. Грузинская компания пыталась зайти в Украину со своим лоукостом, заодно рекламируя туристический рынок. Летели на несколько дней представители аэропорта "Жуляны", журналисты, туроператоры практически из всех регионов Украины. Естественно, принимали со всем грузинским гостеприимством: прямо в батумском аэропорту встречали с вином, тортом, песнями-плясками. Таких, как мы, без обязательной программы, было немного. Остальных возили на открытие пятизвездочного отеля на Батумской набережной, на различные презентации и экскурсии. Мы могли ездить вместе с ними, но были вольны в выборе. Поэтому, в первый день на обзорную экскурсию по Батуми, в древнюю крепость и в Ботсад поехали, а все остальное пропустили в пользу свободного отдыха – дней было мало, иногда дождило, а море звало. Да и хотелось посмотреть на "грузинское чудо" своими глазами, видеть, что хочешь, а не то, что показывают. Конечно, восхищали роскошная набережная, интересные здания, хорошие дороги, прозрачная башня Дома юстиции, где заказ на паспорт можно было оформить за 15 минут.

Но в то же время на фоне всего этого великолепия удручала нищета и запущенность буквально в нескольких шагах в сторону от рекламного благополучия. Иногда тягостное впечатление сглаживала искренняя симпатия, интерес к Украине, знаменитое грузинское хлебосольство; иногда усугубляло грузинское разгильдяйство (как вспомню вылет, когда перед выходом на посадку выяснилось, что наш самолет не заправлен, но рабочий день закончен, и кроме девочки-дежурной,не владеющей ситуацией, уже никого нет)). Как позже точно сформулировали иностранные друзья (заядлые путешественники, видевшие сервис во многих странах мира), посетившие успешную Грузию тем же летом по другому маршруту, и погостив в неуспешной Украине следующей весной: "Вы еще не упали до того уровня, до которого они поднялись". Предисловие затянулось – перехожу к сути. В Кобулети нас поселили в трехзвездочном отеле практически на первой линии. С завтраками. Буфетчица, правда, старалась, разнося каждому порции, сформированные по своему усмотрению: сладкий кофе с молоком из чайника, кусочек хлеба с пионерлагерским кружком масла, какое-нибудь перченое грузинское блюдо.

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"Зубожіла Україна": невероятные рождественские приключения

Никакой свободы выбора, возможности регулировать объем порции, не говоря уже о том, что процедура затягивалась, т.к. приходилось ждать. Что такое мюсли, к которым многие привыкли с утра, йогурт и шведский стол они не слышали (и слышать не хотели – львовские туроператоры мягко и вежливо пытались рассказать им, как нужно сделать, но на них попросту обиделись). Фен был один на трехэтажный отель (сначала нужно было долго искать тетушку, у которой он хранился), причем, обычный, который можно забыть включенным и спалить номер. На вентиляции (здравствуй, плесень) сэкономили, как и на чайниках-чашках-ложках в номере (в условиях, когда сезон по-грузински еще не начался, и кафе-магазинчики на набережной не открылись, сделать себе чай вечерком было вполне актуально). Да их и поставить некуда было – номера небольшие, зато много. Холодильник общий в запирающейся комнате. Но золоченых, "по-багатому", аксессуаров (огромных пафосных картин в громоздких рамах, вычурных перил, кожаных диванов в холлах и т.д.) - откровенный перебор вместо создания площадок для отдыха и комфорта.

Так это ж сертифицированный отель в известном курортном городке возле моря, а не хутор в каком-то дальнем буковинском селе. Поэтому, электрочайник, чай-сахар, кружку-ложку, фен взяли в первую очередь, вспоминая, как без них было неудобно (кстати, не во всех немецких номерах, в которых приходилось останавливаться, все это было). И из сумки не вынимали, потому что в этом деревянном просторном доме было все, что нужно для семейного отдыха. И шикарная кухня с инфракрасной плитой с вытяжкой, микроволновкой, электрочайником, двухкамерным холодильником, качественной посудой (нам за два дня, конечно, мало что понадобилось, кроме чашек и чайника, но если отдыхать семьей и подольше, то вполне и вполне). Хорошая душевая кабина с вытяжкой, правильный фен с кнопкой-предохранителем (держишь – дует; отпустил – нет питания).

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"Сегодня я за Россию", а завтра, когда там хуже станет, буду за Украину"

Бассейн с качественной вентиляцией; водой, обеззараженной не хлором (вай, как воняли хлоркой купальники после курортного немецкого Меерсбурга!); простым эффективным накрытием для сохранения тепла и уменьшения испарения. Понятно, что фонари на солнечных батареях. Регуляторы на каждом радиаторе, чтобы ты сам выбрал комфортную температуру. И привычный шведский стол на завтрак – мюсли двух видов тоже. Правда, чай фирменный, травяной. Вот вам и глухая деревня. Вспомнилось, что в той же Грузии дама из министерства, занимавшаяся сертификацией гостиниц, рассказывала, что новые украинские стандарты в этой сфере, отвечают европейским, а кое в чем и жестче их. И что отель в Кобулети никак не соответствовал "трем звездам" по-нашему. Но мы слепо орем, что там чудо и реформы. А у нас - горе и беда.

Привыкли мы считать, что в других странах все лучше. И не видеть собственных успехов. По многим позициям Украина уже на уровне небогатых европейских стран, но продолжает обливаться слезами и стенать, что хорошо только там, где нас нет. Взять хоть уличную еду – ничем не хуже той же Германии (буковинский глинтвейн – точно вкуснее гамбургского глювайна). О России промолчу. Из последней поездки: в Мигово – много бюджетных кафе и ресторанчиков, где можно сытно и вкусно перекусить или пообедать. Я немного ездила по заграницам, и редко посещала там дорогие рестораны, чаще кафе, конечно. Но сравнивая с заведениями такого же уровня в Венгрии, Израиле, на Кипре, в Германии, в столицах России, без ложной скромности скажу, что мы ничем не хуже, а во многом и лучше. Это касается и ассортимента, и вкуса, и интерьера, и цен.

Почему вы считаете, что в других странах все только лучшее?

В том же Мигово каждое кафе старается подчеркнуть свою аутентичность – как и везде много дерева, национальной посуды, вышивки, местных гобеленов и ковриков. Есть даже растущая прямо посреди зала модрина – карпатская лиственница. Чисто и много салфеток – экономная заграница на этом, как правило, экономит. И очень вкусно. Кто хочет - ест привычную пиццу. Но чаще берут то, что есть только здесь - бограч, банош, местную форель, юшку с белыми грибами. Что говорить о Мигово. Не так давно в Киеве, столице, пообедать трудно было: в 1962 году – всего 12 ресторанов; в середине 80-х – 49. Сейчас больше 1500. И ничего не меняется))

У Украины есть одно неоспоримое преимущество – мы относительно легко приспосабливаемся к новым рынкам и правилам, изменяющимся условиям и требованиям. Вошли в моду фета и сулугуни – пожалуйста, фермерские хозяйства быстренько перестроились. Обратила внимание, когда ехали и заходили в магазинчики при заправках, как отличается упаковка белорусского пива, соков от украинских и европейских (их-то порой трудно отличить). А ведь совсем недавно и у нас все было такое же советское. И как быстро изменилось – была бы потребность. Точно так же заметно это в Израиле – заходишь в русский магазин, как в Советский Союз. Дизайн упаковки наших товаров совсем другой, вкус, естественно, тоже.

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Когда-то у нас была нищета, а сейчас Украиной можно гордиться!

Помню, когда пришла на последний завод в своей трудовой биографии, в 50% разработок еще придерживались российских ГОСТов и наших ДСТУ, а европейские и американские только начинали осваивать, вчитываясь в них с опаской и головной болью, готовясь к сертификации по их меркам. Но руководство тогда уже понимало, что 100 с лишним стран лучше, чем одна, хоть и большая. И время показало, что были они правы. А молодые инженеры, пришедшие сейчас, просто воспринимают EN, как должное. И спокойно летают в центры сертификации Франкфурта и Будапешта.

А военная форма – все, кто служил в СА, сейчас с любопытстом и легкой завистью разглядывают удобные берцы, куртки с карманами и капюшонами, теплые флиски, шапки, вспоминая сапоги с портянками, кусючие холодные шинельки и дедывоеваловские ушанки. И ведь это всего за несколько лет в условиях войны.

А новые трамваи, вагоны автобусы? Можем все, если захотим. И хотеть не вредно, особенно если это на пользу Украине. Вредно ныть и бесконечно ругать страну, ничего не делая для нее.

Улыбаемся и пашем!

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Автор
Олена ВоронянськаОлена Воронянська
Теми
Реформи в УкраїніРеформи в Україні
Місце
Україна
Тег
туризм
Джерело
Джерело:Facebook Олени Воронянської
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Жуков Жора
Жуков Жора
Хохложопые самые главные нищеброды Европы))))) Их страну в нормальных государствах воспринимают как поставщика дешевых батраков
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Ukr Igore
Ukr Igore
ТАК ПАНІ, Олена!!
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
У соседа всегда трава зеленее.
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