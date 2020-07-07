Нет, я не хочу критиковать Сенцова. Но его слова натолкнули меня на определенные мысли.

Мы разочаровываемся в тех, на кого возлагаем какие-то надежды и что-то от них ждем.. А какие надежды можно было еще ДО выборов возлагать на Зеленского?

Вот выбираешь ты помидоры в АТБ. И попадается тебе подгнивший. Ты будешь возлагать на него надежды, что он станет свежим и вкусным? Какие для этого основания?

Как можно разочаровываться в Порошенко, если основная масса его электората идет не за ним, а вместе с ним? И качество этих людей таково, что пойди Порошенко в другую сторону, они переступят и продолжат идти в том же, своем направлении? Так совпало, что некоторые люди идут туда же, что и ты. Но ты заранее понимал, куда тебе нужно двигаться. Ты такой и есть – четкий и давно определившийся.

Знают ли куда идти люди, возложившие какие-то надежды на Зеленского? Подозреваю, что нет. И если Зеленский твоих надежд не оправдал, то ты сам не знал, куда идти и что делать.

Сильным не столь нужны лидеры, как слабым. Сильным нужны скорее единомышленники. Не записываю сюда себя, но я так мыслю: не говорите мне, что делать и во что верить. Я знаю сама. Я делаю и верю. И если у кого-то больше ресурсов, чем у меня, больше организаторских способностей, связей, обширнее круг общения, и мы идем в одном направлении – то я подстрою свой шаг. Вот так, мне кажется, это работает. И даже если рядом идущие свернут с пути, это не дает мне оснований свернуть туда же. Потому что не они указывают мне мой путь.

Много букв, да? Смысл в том, что разочаровываться мы можем лишь в себе. Если вдруг предали свои идеалы, сдались, продались, продали свое и своих, сломались, в конце-концов. И куда там пошел в это самое время Зеленский – никого вообще не должно волновать. Ты сам если знаешь, куда идешь – вот и иди.

И не разочаровывайся.