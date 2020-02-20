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20 лютого • оновлено в 10:00
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Олексій Давиденко
Олексій Давиденко
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Украинцы из Уханя: эвакуация как вывоз ядерных отходов

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Украинцы из Уханя.

Власть превратила эвакуацию здоровых украинцев в вывоз ядерных отходов.

Читаю.

Мэр Львова Садовой звонил министру МОЗ - переживает куда именно везут людей из Уханя. Успокаивает львовян, что пока предмета для паники нет - типа может и не во Львов.

Слышу.

Депутаты ВР массово протестуют, чтобы украинцев из Уханя не размешали в больницах на территории их округов. Хвастаются прям, что смогли уберечь жителей от приезда украинцев.

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Знаю.

Что многие высшие чиновники настойчиво делают все, чтобы эвакуированных людей не везли в санатории Конча-Заспы и Пущи-Водицы, где живут они сами, их родственники и друзья.

Какие ж вы все ущербные.

Прокаженные и заразные здесь не они - прокаженные вирусом ущербности все вы.

На фоне всего этого позора, бл*дства и мракобесия персональная позиция становится важным маркером.

В этой ситуации.

Если бы я был мэром/губернатором я бы вышел только с одним единственным. Заявлением.

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Я открыто приглашаю разместить украинцев из Уханя в больнице нашего города.

Мы готовы радушно принять наших украинцев у себя в городе, взять на себя всю организацию безопасности их нахождения на время карантина.

Мы будем рады помощи всех кто не бросает украинцев в любой ситуации.

Я и вся моя семья добровольно будет помогать в течении всего времени их прибывания у нас на карантине и призываем жителей нашего города нас поддержать и показать пример адекватности и здравости всей Украине.

И плевать на рейтинг.

Если бы люди выбравшие меня - живущие рядом со мной этого бы не поняли, то это позор представлять такую биомассу.

Лучше тогда сделать по совести и уйти.

Пусть клоунами правят клоуны.

Но с*ка, ни у одного мэра из тысяч по стране не оказалось яиц, чтобы так сделать - все сидят по норам, как крысы и надеются, что к ним украинцев не привезут.

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Автор
Олексій Давиденко Олексій Давиденко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Алексея Давиденко
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Istoruk Mykola
Istoruk Mykola
І якось в цей же час непомітно проходить ліквідації мережі лікарень у всіх районних центрах - туберкульозні диспансери, інфекційні лікарні, шкірно-венерологічні, онко... І так само не помітно, під оплески депутатів районних рад іде тотальне закриття шкіл у сільській місцевості... а людям дали в руки вила і кажуть - он там з Уханя летить смерть... Вона насправді не звідти... Вона від нашої "професійної" влади.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Я так понимаю, что все должны восхищаться бесстрашием и героизмом автора?! Типа: "Безумству храбрых поем мы песню..." А все, кто реально представляет последствия этого поступка и проявляют предельную осторожность, учитывая уровень защиты и медицинского обеспечения в нашей стране - враги? Но ведь ни один человек не протестовал против эвакуации!!! Все прекрасно понимают ситуацию. А то, что мэры несут ответственность не только за собственную семью, которой напоказ, так легко и отчаянно готов пожертвовать автор, а и за жизнь населения всего города - так это их профессиональный и гражданский долг. Вначале обеспечьте гарантированно безопасные условия для остальных граждан, а потом можете демонстрировать свой ура-патриотизм! Иначе получается как в той истории, когда спасали упавшего в воду цыпленка. Да. цыпленок остался жив, но пять человек, в том числе и дети, утонули...
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Автор наверное забыл как xoxлятики глумились над эвакуацией Россиян из Китая.. А колесо генотьбы так повернулось, что те кто сидит в этом самолете не раз пожалели что согласились на эту эвакуацию. Украина просто проклята.. Несуществующее государство с несуществующим народом.
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