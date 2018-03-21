Українцям заборонили оформляти паперові паспорти

Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити громадянам України оформляти внутрішні паспорти з використанням бланка в формі книжки.

Зміни внесені до постанови "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" на засіданні уряду 21 березня.

Так, своїм рішенням Кабмін виключив положення, що передбачає, що до завершення роботи по забезпеченню в повному обсязі територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорт громадянина України може оформлятися з використанням бланка паспорта громадянина в формі книжечки.

На такий крок уряд пішов через те, що підрозділи Міграційної служби в повному обсязі забезпечені матеріально-технічними ресурсами для оформлення і видачі паспорта в формі ID-картки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український паспорт поліпшив позиції в популярному рейтингу.