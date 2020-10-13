Українцям відкрили ще 6 країн для подорожей. Список

Туристам з України дозволили подорожувати до 58 країн світу в умовах світової пандемії COVID-19. Порівняно з кінцем вересня до списку додалося ще 6 країн.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Заява транслювалася онлайн на його сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, в новий список додалися такі країни – Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральна Африканська Республіка, Сан Томе і Принсіпі.

"Хороша новина – до списку відкритих країн додалися 6 країн. Нейтральна новина, що ці країни не найбільш популярні серед українських туристів. Станом на 13 жовтня таких країн 58", – сказав Кулеба.

Він також підкреслив, що нині міністерство працює над тим, щоб українці могли в’їжджати до якомога більшої кількості країн.

Загалом громадянам України дозволено в'їзд до таких країн:

США

Мексика

Домініканська Республіка

Колумбія

Еквадор

Уругвай

Ірландія

Великобританія

Білорусь

Сербія

Північна Македонія

Албанія

Болгарія

Туреччина

Вірменія

Казахстан

Іран

Афганістан

Ірак

Йорданія

Ліван

Єгипет

Судан

Чад

Нігерія

Бенін

Того

Гана

Буркіна-Фасо

Сьєрра-Леоне

Південний Судан

Ефіопія

Сомалі

Джибуті

Кенія

Танзанія

Руанда

Бурунді

Малаві

Замбія

Мальдіви

Південна Корея

Бахрейн

Перу

Пакистан

Уганда

Центральна Африканська Республіка

Сан Томе

Принсіпі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українцям не зможуть зняти обмеження на необов'язкові подорожі в деякі держави Європейського Союзу через погану епідемічну ситуацію з коронавірусом у країні. Зокрема, показник COVID-19 у нас виявився вищим у шість разів.