Українцям відкрили ще 6 країн для подорожей. Список

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Суспільство
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  • Туристам з України дозволили подорожувати в Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганду

  • Також додали Центральну Африканську Республіку, Сан-Томе і Принсіпі

  • Усього в списку 58 країн

Українцям відкрили ще 6 країн для подорожей. Список

Туристам з України дозволили подорожувати до 58 країн світу в умовах світової пандемії COVID-19. Порівняно з кінцем вересня до списку додалося ще 6 країн.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Заява транслювалася онлайн на його сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, в новий список додалися такі країни – Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральна Африканська Республіка, Сан Томе і Принсіпі.

"Хороша новина – до списку відкритих країн додалися 6 країн. Нейтральна новина, що ці країни не найбільш популярні серед українських туристів. Станом на 13 жовтня таких країн 58", – сказав Кулеба.

Він також підкреслив, що нині міністерство працює над тим, щоб українці могли в’їжджати до якомога більшої кількості країн.

Загалом громадянам України дозволено в'їзд до таких країн:

  • США

  • Мексика

  • Домініканська Республіка

  • Колумбія

  • Еквадор

  • Уругвай

  • Ірландія

  • Великобританія

  • Білорусь

  • Сербія

  • Північна Македонія

  • Албанія

  • Болгарія

  • Туреччина

  • Вірменія

  • Казахстан

  • Іран

  • Афганістан

  • Ірак

  • Йорданія

  • Ліван

  • Єгипет

  • Судан

  • Чад

  • Нігерія

  • Бенін

  • Того

  • Гана

  • Буркіна-Фасо

  • Сьєрра-Леоне

  • Південний Судан

  • Ефіопія

  • Сомалі

  • Джибуті

  • Кенія

  • Танзанія

  • Руанда

  • Бурунді

  • Малаві

  • Замбія

  • Мальдіви

  • Південна Корея

  • Бахрейн

  • Перу

  • Пакистан

  • Уганда

  • Центральна Африканська Республіка

  • Сан Томе

  • Принсіпі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українцям не зможуть зняти обмеження на необов'язкові подорожі в деякі держави Європейського Союзу через погану епідемічну ситуацію з коронавірусом у країні. Зокрема, показник COVID-19 у нас виявився вищим у шість разів.

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