Для українців ускладнять в'їзд в ЄС: доведеться платити і реєструватися

Уже за рік українцям доведеться мандрувати до країн Європейського Союзу за новими правилами. Ні, безвізовий режим не скасовується, але для того, щоб в'їхати в Шенгенську зону, доведеться пройти додаткову платну перевірку. З 2021 року із самим лише біометричним паспортом і без проходження авторизації вас до ЄС не пустять.

Детальніше про нововведення – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

З 2021 року ЄС запускає систему авторизації в'їзду в Шенгенську зону.

Вона діятиме тільки для країн, які звільнені від візових вимог для в'їзду в ЄС, зокрема й для України.

Без авторизації в'їзд до Європи буде неможливий.

Реєстрація та перевірка даних буде платною.

База даних ETIAS: що це

Після довгих обговорень і роботи над відповідним законопроєктом у Європейському парламенті таки ухвалили новий документ, який передбачає посилити систему контролю на європейських кордонах.

Відповідно до закону, з 2021 року в ЄС буде запущена система під назвою ETIAS (Європейська система авторизації та інформації про подорож). Авторизації в онлайн-системі потребуватимуть тільки ті країни, які звільнені від візових вимог для в'їзду в ЄС, включно з Україною, Великобританією та Канадою.

Європейська система авторизації та інформації про подорож "112 Україна"

Завдяки нововведенню у Європі з'явиться єдина база даних про перетин мандрівниками кордону Шенгену. Раніше кожна країна отримувала й зберігала інформацію окремо, тепер вона стане централізованою.

ЄС стане не першим, де діє подібна система. З 2009 року в США необхідна авторизація через систему ESTA, а в Канаді з 2013 року впроваджена ЕТА. Вони обидві платні, а дозвіл діє протягом певного часу.

Навіщо потрібна система

Тут є кілька чинників – це наплив нелегалів і загроза терористичних атак. Введення єдиної бази допоможе ефективніше простежити за тим, хто з жителів країн, які не є членами ЄС, відвідують Шенгенську зону.

Як працюватиме

З 2021 року, якщо ви плануєте в'їхати до Шенгенської зони, вам доведеться заповнити онлайн-анкету. Зробити це потрібно щонайбільше за 96 годин (чотири доби) до часу вильоту – саме стільки потрібно системі для перевірки в тому разі, якщо ваші дані відправлять на глибшу обробку.

Але насправді не все так страшно. Якщо у вас немає судимості, ви не порушували жодних правил у ЄС (наприклад, не сплатили штраф за неправильне паркування) і не перебували в конкретних зонах ведення військових конфліктів, то отримати дозвіл на в'їзд можливо за лічені хвилини.

Шенгенська зона

Під час подання законопроєкту в Брюсселі наголосили, що 95% заявників отримуватимуть позитивну відповідь автоматично, протягом декількох хвилин після подачі заявки. Ще 3-4% будуть схвалені після того, як їхню заявку розглянуть клерки центрального європейського органу, який контролюватиме роботу цієї системи. Але навіть у цьому разі отримання відповіді триватиме орієнтовно кілька годин.

Ну і зовсім підозрілі заявки можуть оброблятися значно довше. Можливо, з вас зажадають документи на вимогу міграційних служб або ж пройти невелике інтерв'ю в консульстві чи через інтернет. Але повторимося: передбачається, що таке траплятиметься дуже рідко, та й те в разі, якщо для настільки ретельної перевірки є вагомі підозри.

Тобто авторизація не стане великою перешкодою для виїзду до Європи за принципом "сьогодні купив квиток – завтра полетів". А діятиме дозвіл цілі три роки, а не на кожну наступну поїздку.

Єдиний мінус – авторизація платна й коштуватиме 7 євро. Хоча, наприклад, в США вартість дорожча – $14, а діє менше – протягом двох років. Для осіб, що молодші за 18 років і старші за 70 років, – авторизація безкоштовна.

Які дані потрібні для перевірки

Для авторизації вам найперше необхідно буде надати ваші особисті дані (ім'я, дату і місце народження, стать і національність), інформацію про документи для подорожей (дійсність, країну видачі), домашню адресу й контактну інформацію, а також вказати європейську країну першого в'їзду.

Далі треба буде відповісти на деякі анкетні запитання, як-от про стан здоров'я, попередні поїздки в країни ЄС, зокрема про відмови у видачі візи й депортації, правопорушення. Також є перелік питань, що стосуються заходів безпеки: вам треба буде вказати, чи не бували ви в країнах підвищеного терористичного ризику, чи відвідували країн, де оголошено епідемію будь-якої екзотичної хвороби, чи не скоювали ви кримінальних злочинів за останні 10 років, і якщо так – то в якій країні.

Зона контролю "ЄП"

Чого точно не буде в анкеті, то це довідок з місця роботи, виписок із банків, підтверджень мети поїздки та іншої паперової тяганини, яку так всі не любили за часів отримання візи.

До речі, всі ці дані необов'язково заповнювати особисто, це може зробити за вас, наприклад, людина, з якою ви поїдете в подорож. В такому разі вона може заповнити анкету і за себе, і за вас. Також ви можете авторизувати своїх батьків, якщо у них не вистачає необхідних знань для користування інтернетом чи щось подібне.

Для громадян, яким на момент реєстрації не виповнилося 18 років, анкету заповнюють їхні законні представники.

Що буде в разі відмови

Найперше, якщо вам відмовили в авторизації, мусять вказати причину такого рішення. Якщо ж під час заповнення анкети ви просто зробили помилку, її можна буде подати заново, відкоригувавши неточності.

Складніше буде, якщо причиною є серйозніші порушення, наприклад, якщо раніше ви перевищили термін перебування в ЄС й були депортовані або ж порушували будь-які правила в європейських країнах. Водночас несуттєво, чи скоїли ви правопорушення, наприклад, в Іспанії, а тепер збираєтеся в Німеччину – система про це знатиме, і це стане підставою для відмови.

Український біометричний закордонний паспорт

Втім, у вас є можливість подати апеляцію на рішення, і, ймовірно, сплативши необхідні штрафи, ви знову зможете спробувати авторизуватися. Звісно, вся процедура триватиме більш ніж чотири доби.

Ще один момент, який потрібно враховувати: навіть після позитивної відповіді її може анулювати представник органів влади тієї країни, куди мандрівник прибуде найперше. Таке може трапитися в тому разі, якщо в анкеті були вказані завідомо неправильні дані й система не відразу помітила підступ.

Але варто зазначити, що навіть у разі позитивної відповіді системи остаточне рішення залишається за прикордонником, і він також може відмовити вам у в'їзді навіть за наявності дозволу ETIAS.

Хоча експерти переконані, що попередня перевірка якраз зменшить кількість відмов на кордоні з європейськими країнами.

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