Актуальні теми

1. З генералом Дмитром Марченком знайомий. Бачилися декілька разів. Враження позитивне. По характеру він не тиловик, а бойовий офіцер. На мою думку, саме Дмитро є одним із моторів позитивних змін у тиловому забезпеченні ЗСУ. Якби не він і не його команда - все було б набагато гірше, ніж є.

Бронежилетами від ТЕМП 3000 Українська добровольча армія не користувалась, але балістичні шоломи використовуємо і сьогодні. Вони якісні та зручні.

Вважаю, що розслідувати будь-які прояви корупції - правильно. Але, на мою думку, це не про генерала Марченка. Найбільше ж здивував розмір застави у 76 мільйонів. Я так розумію, що ці тилові пацюки із продажних судів знущаються над захисниками України.

2. Доступ слідчих ДБР до Стратегічного плану застосування ЗСУ - це повний треш. Особливо, на тлі регулярного злиття інформації з цієї структури ворогам України.

3. Кадрова політика існуючої влади - нікчемна.

4. Наша Конституція справді потребує змін:

- Громадяни України, які не були задіяні в обороні держави Україна протягом 2014-2019 років - не мають права займати високі державні посади.

- Громадянами України мають право бути тільки ті люди, які лояльно ставляться до Держави і не обслуговують інтереси інших держав.

- Загальне виборче право - це зло, яке дозволяє водити по колу наш народ. Ми виганяємо одну банду, проливаючи свою кров, а на зміну їй приходить інша антиукраїнська банда, при тому за неї голосують всі ті, хто палець об палець не вдарив для здобуття свободи і справедливості.

Геть космополітичну демократію! Хай живе Національне Народовладдя!

5. Українцям вже зараз треба готуватися до дострокового припинення повноважень президента та Верховної Ради.

Вже зараз має формуватися об’єднаний державницький рух, формулюватися державницька ідеологія та програма дій, готуватися команда патріотів-державників, які виведуть Україну із процесу стагнації та політичної дистрофії.

Також вже треба обрати кандидатуру на посаду наступного Президента України. І врешті, визначитися з Лідером, який стане Вождем процесу відродження України.

Вважаю, що наступним президентом України має стати бойовий офіцер Збройних Сил України. Головні критерії: Мудрий, Мужній, Шляхетний.

Пристосуванців, дезертирів, бариг, обслугу інших держав і народів - нахрін!

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал